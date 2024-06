Résultat des législatives à Damery : l'élection 2024 en direct

Aux législatives en 2022 à Damery, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 30,56% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 31,48% pour Eric Girardin (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il s'arrogeait pourtant 52,03% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (47,97%). C'est donc Jennifer Marc chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Élections législatives à Damery : un éclairage démographique

Quel portrait faire de Damery, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 8,55% d'agriculteurs pour 1 335 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 101 entreprises, Damery se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (24,43%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 35,12% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,5% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 315,15 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. En somme, à Damery, les problématiques locales rejoignent celles de la France.