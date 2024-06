En direct

19:43 - Qui vont retenir les supporters de l'ancienne Nupes à Dhuizon ? La gauche unie aux dernières législatives étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 7,2% à Dhuizon. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 3,2% de Manon Aubry (LFI), les 1,2% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,2% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total tournant autour des 14% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Dhuizon, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 13,41% des votes dans la localité. Une performance à comparer enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a grappillé 16 points à Dhuizon Que retenir de l'ensemble de ces scores ? Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN arrive à près de 35% ou plus à Dhuizon ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Dhuizon le 9 juin ? Revenir quelques semaines en arrière semble plus que jamais indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le verdict qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant marquant. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les élections européennes à Dhuizon. Ladite liste enregistrait 48,8% des voix, face à Valérie Hayer à 14% et Raphaël Glucksmann à 7,2%.

14:32 - Dhuizon avait voté Le Pen lors de la dernière présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait donné un incontestable avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen terminait à 34,64% au 1er tour. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,07% et 11,64% des voix. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec 9,54% des voix pour sa part. La patronne du RN l'avait aussi emporté au 2e tour avec 55,47%.

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le RN tirait son épingle du jeu à Dhuizon au début des élections législatives 2022. C'est en effet Roger Chudeau qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 27,69% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 57,18%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,82%.

11:02 - Les données démographiques de Dhuizon révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Dhuizon comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 748 logements pour 1 204 habitants, la densité de la commune est de 28 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 766 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (69,79%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 34,44% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 53,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1121,13 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Dhuizon écrit une nouvelle page de l'histoire française.

09:32 - La mobilisation des électeurs aux élections législatives à Dhuizon L'un des facteurs décisifs de ces élections législatives sera à n'en pas douter le taux d'abstention à Dhuizon (41220). Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,7% au premier tour et seulement 53,31% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Dhuizon cette année ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 25,59% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 25,66% au second tour.