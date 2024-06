Résultat des législatives à Dizy : l'élection 2024 en direct

Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un précédent précieux au moment de l'élection du jour. Au cours des élections des députés il y a deux ans, le RN tirait son épingle du jeu à Dizy. Dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription de la Marne, c'est Jennifer Marc qui s'imposait au premier tour avec 30,66%. Eric Girardin (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 51,77%.

11:02 - Démographie et politique à Dizy, un lien étroit

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Dizy montrent des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des élections législatives. Le taux de chômage à 6,7% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 46,21% de population active et une densité de population de 480 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (83,88%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 625 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,08%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,33%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Dizy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,66% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.