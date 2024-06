L'autre question de ces législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. Pour le premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,49% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 9,19% à Dormans. Mais on peut en revanche remonter ce résultat à 16% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,18%), de l'EELV Marie Toussaint (1,77%) ou encore de Léon Deffontaine (2,3%).

Victoire assurée RN à Dormans avant les législatives 2024

Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Le Rassemblement national pourrait se trouver pas loin de 40% à Dormans lors du premier tour de ces législatives si la situation anticipée par le scrutin européen du 9 juin se reproduit localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'addition est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre les européennes de 2019 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 4 points dans la commune.