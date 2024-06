Résultat des législatives à Doué-en-Anjou : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un résultat aux législatives d'environ 20% à Doué-en-Anjou pour le Nouveau Front populaire ? La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront convaincus par le Nouveau Front populaire ? Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 20,72% des voix dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 11,44% à Doué-en-Anjou. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 4,27% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,73% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,64% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant encore autour des 20%.

18:42 - Le RN a nettement avancé à Doué-en-Anjou en 5 ans Alors que tirer de l'ensemble de ces données ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Il est donc permis de penser que le RN soit à près de 30% à Doué-en-Anjou ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la victoire du RN à Doué-en-Anjou Les résultats de ces législatives vont peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a remporté les élections européennes il y a trois semaines à Doué-en-Anjou, avec 38,06% des suffrages exprimés devant celle de Valérie Hayer avec 17,58%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 11,44%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Doué-en-Anjou lors de la présidentielle 2022 C'est probablement la présidentielle qui est l'indice le plus révélateur concernant les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Doué-en-Anjou lors du premier tour de la présidentielle avec 32,58%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 30,22%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 12,92% et 5,21% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 46,38% contre 53,62%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Il y a deux ans, lors des législatives à Doué-en-Anjou, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 24,41% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 36,09% pour Laëtitia Saint-Paul (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (59,69%). Laëtitia Saint-Paul s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Doué-en-Anjou et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux A mi-chemin des élections législatives, Doué-en-Anjou apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 11 228 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 620 entreprises, Doué-en-Anjou est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 19,28% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,03% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Doué-en-Anjou forme une communauté diversifiée, avec ses 202 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 1954,45 €/mois, la ville vise un avenir prospère. Pour résumer, Doué-en-Anjou incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - C'est l'heure de voter à Doué-en-Anjou : les législatives débutent L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Lors des précédentes européennes, 49,48% des personnes en âge de participer à une élection à Doué-en-Anjou avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 49,06% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,87% au premier tour. Au second tour, 43,79% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Pour rappel, au niveau du pays, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour.