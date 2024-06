Résultat des législatives à Drancy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Une progression pour la gauche depuis les dernières législatives à Drancy Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les points lors des législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est un nouvel attelage qui a émergé cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Drancy, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,91% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 48% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 6,9% à Drancy pour le tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait être bien plus haut dans la soirée, puisque l'union renouvelée peut virtuellement se situer à 48% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Drancy avant les législatives Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais des éléments se dégagent… L'étiquette RN pourrait s'afficher à 20% à Drancy lors du premier tour de ces législatives si la situation prédite par les européennes s'applique localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit 15 points de plus qu'en 2022. Une somme à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et de 2024.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Drancy le 9 juin dernier Regarder un peu moins loin en arrière semble encore plus indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le RN n'a pas marqué les mémoires il y a quelques jours en effet, à Drancy, la liste de Jordan Bardella terminant à la deuxième place à 26,45% aux européennes. C'est la liste de Manon Aubry qui a remporté l'élection avec 38,17%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Drancy ? Lors de la présidentielle, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 45,79% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 18,87%. Marine Le Pen ne récoltait quant à elle que 17,58%. Le second round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron terminant à 64,36% contre 35,64% pour Le Pen.

12:32 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Drancy Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Drancy, grattant 10,79% des suffrages sur place, contre 43,11% pour Jean-Christophe Lagarde (Union des Démocrates et des Indépendants). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents portant l'étiquette Union des Démocrates et des Indépendants avec 44,83% contre 55,17% pour les vainqueurs. Jean-Christophe Lagarde conservait donc son avance sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Drancy aux législatives A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Drancy regorge de diversité et d'activités. Avec ses 71 363 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 7 208 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 18 571 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (39,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 19 663 résidents étrangers, représentant 27,59% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2087,84 €/mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,5%, annonçant une situation économique tendue. À Drancy, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Drancy Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Drancy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 59,85% au premier tour et seulement 56,51% au second tour. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 39,9% des personnes en âge de voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 32,9% au premier tour. Les incitations à faire "barrage" au RN sont en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Drancy.