Résultat des législatives à Dreuil-lès-Amiens : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration de Bardella à Dreuil-lès-Amiens Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques jours résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Le score de la liste du Rassemblement national, qui avait comme guide Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Dreuil-lès-Amiens, à 42%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 17,12% et Raphaël Glucksmann à 9,35%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Dreuil-lès-Amiens au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus élevé aux législatives 2022 à Dreuil-lès-Amiens que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. La patronne de la formation avait rassemblé 25,95% au 1er tour sur place. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 33,79%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,95% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,33%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 43,92% contre 56,08%).

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Dreuil-lès-Amiens Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour ces élections, au niveau local. Les élections législatives avaient offert un beau démarrage pour le RN à Dreuil-lès-Amiens. C'est en effet Nadia Hermans qui se classait en tête au premier tour avec 27,47% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de la Somme. Mais c'est en revanche Barbara Pompili (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui avait pris l'avantage chez les électeurs de Dreuil-lès-Amiens au second tour, avec 52,60%.

11:02 - Dynamique électorale à Dreuil-lès-Amiens : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Dreuil-lès-Amiens, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 601 habitants répartis dans 763 logements, cette commune présente une densité de 496 habitants/km². Ses 66 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 496 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 33,27% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 32,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 37,5% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 374,66 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Dreuil-lès-Amiens manifeste la vitalité et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Dreuil-lès-Amiens À Dreuil-lès-Amiens (80470), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,43% au premier tour. Au second tour, 56,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 311 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,93% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 27,15% au deuxième tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée du Rassemblement national serait notamment susceptible de nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Dreuil-lès-Amiens.