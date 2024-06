Résultat des législatives à Dury : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Une avance de Bardella à Dury le 9 juin dernier Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement dont les résultats sont aussi à observer avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un événement historique. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Dury, avec 24,44%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 24,12% et François-Xavier Bellamy à 13,99%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Dury au premier tour de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection du locataire de l'Elysée. Dury avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 14,17%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 43,56% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse finissaient au pied de ce podium avec respectivement 13,52% et 9,49% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 29,8% contre 70,2%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN à ces législatives2024 sera très scruté. Le RN n'a pas convaincu à Dury en 2022, lors des élections législatives, avec 11,11% au premier tour, contre 35,10% pour Barbara Pompili (LREM), Dury votant pour la 2ème circonscription de la Somme. Au deuxième round, c'est encore Barbara Pompili qui va cumuler le plus de suffrages, avec 72,31% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Élections à Dury : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Dury, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des législatives. Dans la ville, 13,22% des résidents sont des enfants, et 26,79% de plus de 60 ans. La répartition démographique peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,71%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,79%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,38%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,41%), témoigne d'une population instruite à Dury, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Dury : quel était le niveau de participation aux précédentes élections législatives ? Le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur important de ces législatives à Dury (80480). Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 42,67% au premier tour. Au second tour, 44,98% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Dury ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 19,76% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 19,04% au deuxième tour. Les jeunes générations manifestent couramment une indifférence pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?