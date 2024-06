En direct

19:48 - Un bloc de gauche entre 19% et 20% à Ennery pour ces législatives La Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors des élections de 2024 ? Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 19,04% des bulletins dans la commune. Une somme à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 11,28% à Ennery. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un total de 20% sur place.

18:42 - Le RN a solidement progressé à Ennery en 5 ans Que peut-on retenir de l'ensemble de ces statistiques ? L'évolution du RN, qui se monte déjà à 15 points à Ennery entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En faisant une projection rapide, on peut conclure que le RN sera à près de 34% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage de Bardella à Ennery le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Ennery, à 43,51%. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 17,54% et Raphaël Glucksmann à 11,28%.

14:32 - 29,08% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Ennery La typologie politique des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Ennery lors du premier tour de la présidentielle avec 29,08%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 28,67%. Ennery n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 16,22% et 7,15% des voix. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 45,8% contre 54,2%.

12:32 - Le RN en tête au premier tour des dernières législatives à Ennery Le nombre de votes du Rassemblement national sera très commenté pour cette élection des députés, localement. Le RN réalisait un excellent score à Ennery lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale en 2022. On retrouvait en effet Françoise Grolet en tête au premier tour, avec 26,21% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription de la Moselle. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 59,55%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 40,45%.

11:02 - Analyse socio-économique d'Ennery : perspectives électorales Quel portrait faire d'Ennery, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 262 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 214 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 223 foyers fiscaux. Dans la commune, 32% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,57% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. La présence de 127 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 7,94%, contribue à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 6,41%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 695 €/an. À Ennery, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les législatives débutent à Ennery : l'abstention en question Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Ennery, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,82% au premier tour et seulement 44,71% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 646 personnes en âge de voter dans la ville, 78,01% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 79,62% au deuxième tour, ce qui représentait 1 313 personnes. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes liées au conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie, pourraient entre autres impacter la participation à Ennery.