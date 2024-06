En direct

19:48 - À Entrammes, quels seront les reports du score de gauche ? L'autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la constitution du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 14,54% à Entrammes. Reste que dans la commune, il faudra aussi prendre en compte les 6,12% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,72% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,86% de Léon Deffontaine (PC). Soit un cumul tournant autour des 24% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Entrammes, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 51,24% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme très proche de la majorité dans les sondages ?

18:42 - Une progression impressionnante du RN à Entrammes en 5 ans Difficile de résumer clairement cette masse de données. Mais quelques lignes directrices émergent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 13 points à Entrammes entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 20% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score du Rassemblement national dans la moyenne à Entrammes début juin Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. 30,93% des voix se sont en effet portées vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Entrammes, face à Valérie Hayer à 26,23% et Raphaël Glucksmann à 14,54%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec pas moins de 283 votants d'Entrammes.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de la présidentielle à Entrammes ? Le choix du chef de l'Etat est certainement la référence pour évaluer une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Entrammes lors du premier tour de la présidentielle avec 40,41%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 19,33%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec 14,78% et 4,62% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face au président sortant au second tour, avec 29,65% contre 70,35%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Entrammes ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément précieux au moment des élections qui se jouent. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune d'Entrammes, récoltant 14,13% des suffrages sur place, contre 51,24% pour Guillaume Garot (Nupes). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale gagner le scrutin.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Entrammes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Entrammes comme partout en France. Avec ses 2 262 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 107 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 188 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (90,3%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 48,42% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 537,70 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Entrammes, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux de la France dans son ensemble.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à Entrammes ? À Entrammes (53260), l'une des clés de ces élections législatives 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles, combinée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient par exemple en mesure de ramener les électeurs d'Entrammes dans les isoloirs. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 80,42% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 83,83% au second tour, soit 1 431 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 50,55% au premier tour. Au deuxième tour, 49,85% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Entrammes cette année ? Quel député détrônera Guillaume Garot dans la 1ère circonscription de la Mayenne ?