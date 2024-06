Résultat des législatives à Épreville : l'élection 2024 en direct

Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. 49,76% des voix se sont en effet portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux européennes à Épreville, devant Valérie Hayer à 13,03% et François-Xavier Bellamy à 8,77%. Le mouvement eurosceptique attirait ainsi 210 votants d'Épreville.

C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 39,22% au 1er tour de l'élection du président de la République de 2022 à Épreville. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,83%. Épreville n'avait qu'une quatrième place à offrir à Fabien Roussel, avec seulement 3,4% des voix pour sa part. La patronne du RN s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 50,97%, devant Emmanuel Macron à 49,03%.

Aux législatives en 2022 à Épreville, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 31,41% des habitants passés par le bureau de vote ayant voté pour son binôme, contre 32,46% pour Marie-Agnès Poussier-Winsback (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! (51,83%). Marie-Agnès Poussier-Winsback conservait donc son avance sur place.

Dans les rues d'Épreville, les élections sont en cours. Avec une population de 1 052 habitants répartis dans 439 logements, ce village présente une densité de 163 habitants par km². Ses 77 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,21%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 47,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 48,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 112,15 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Épreville, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - Participation aux élections législatives à Épreville : un aperçu détaillé

Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Épreville, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,7% au premier tour. Au second tour, 47,2% des votants se sont déplacés. Au niveau national, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% le midi et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 800 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 83,25% avaient pris part à l'élection. La participation était de 79,75% au premier tour, c'est-à-dire 638 personnes.