19:47 - À Esternay, qui vont désigner les électeurs de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 6,59% à Esternay. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 2,87% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 0,84% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,69% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un total tournant autour des 9% sur place. A l'issue du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 13,44% des voix dans la commune.

18:42 - Le RN a solidement progressé à Esternay en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Esternay entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 44% ou plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - L'énorme score de Bardella à Esternay aux européennes Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin des législatives. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Esternay, avec 52,7%, soit 312 voix. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 12,67% et François-Xavier Bellamy à 7,94%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Esternay lors de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection du chef de l'Etat qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Esternay au cours de la dernière présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 39,34% des voix dès le premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 24,06% et 11,74% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 7,87% des voix pour sa part. Au 2e tour de l'élection, c'est également la figure de l'ancien FN qui gagnait à Esternay avec 59,5%, devant Emmanuel Macron à 40,5%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très observé. Au début des élections législatives 2022, le Rassemblement national se hissait en pôle position à Esternay. C'est en effet Jennifer Marc qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 36,92% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription de la Marne. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 61,00%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 39,00%.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Esternay La composition démographique et le contexte socio-économique d'Esternay façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,07%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (62,79%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (74,17%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 566 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (19,41%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,46%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Esternay mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,67% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - C'est l'heure de voter à Esternay : l'abstention au cœur des préoccupations À Esternay, quelle abstention aux législatives ? Le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif à Esternay. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 52,07% au premier tour et seulement 51,52% au second tour. En comparaison, au niveau national, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,14% des personnes aptes à voter dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 24,17% au premier tour.