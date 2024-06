Résultat des législatives à Étainhus : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Étainhus au début du mois ? Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Si on se penche sur le détail, 212 habitants d'Étainhus passés par les urnes se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, a séduit ainsi 45,69% des suffrages contre Valérie Hayer à 12,93% et Raphaël Glucksmann à 12,93%.

14:32 - Étainhus avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement l'élection du président de la République qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. Marine Le Pen engrangeait 33,43% au 1er round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,08% et 16,72% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec seulement 5,47% des voix pour sa part. Pour le 2e tour deux semaines plus tard, c'est aussi Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 50,94%, devant Emmanuel Macron à 49,06%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Étainhus Le score en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour ces législatives. Les élections législatives avaient abouti à un joli départ pour le RN à Étainhus. Dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Nicolas Goury qui arrivait en tête au premier tour avec 29,86%. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble !) chez les électeurs avec 50,00%.

11:02 - Les données démographiques d'Étainhus révèlent les tendances électorales Dans les rues d'Étainhus, le scrutin est en cours. Dotée de 478 logements pour 1 210 habitants, la densité de la commune est de 131 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 48 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 594 foyers fiscaux. Dans la localité, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 18,79% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,04% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 51,29% des familles sont composées de couples avec enfants. À Étainhus, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Étainhus : l'abstention en question Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Étainhus ? Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 45,79% au premier tour et seulement 46,68% au deuxième tour. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18,43% à midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 850 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 19,65% étaient restés chez eux. L'abstention était de 16,82% au second tour.