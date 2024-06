Résultat des législatives à Étaples : premiers chiffres de l'élection 2024

Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 6,26% à Étaples. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 13% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Étaples, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni aussi 13,69% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'étiquette Rassemblement national pourrait se stabiliser à 30% à Étaples lors du premier tour de ces législatives si la situation annoncée par le scrutin européen du 9 juin se répercute localement. Le Rassemblement national est même crédité de 30 à 35% des suffrages dans le pays, soit 15 points de plus qu'il y a deux ans. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 7 points ici, en cinq ans seulement, entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

Regarder un peu moins loin en arrière semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen à Étaples. Le bulletin séduisait 45,46% des votes, soit 1482 voix dans la ville, face à Valérie Hayer à 18,37% et François-Xavier Bellamy à 6,5%.

Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Étaples lors de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 36,91% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 33,63% et 11,48% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 5,63% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'avait aussi emporté avec 53,84% contre 46,16%.

11:02 - Élections à Étaples : l'impact des caractéristiques démographiques

La composition démographique et le contexte socio-économique d'Étaples façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Avec une densité de population de 864 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,23%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1921,94 €/mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,13%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,36%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Étaples mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,03% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.