En direct

19:47 - Un potentiel de 26% à 33% pour la gauche à Étel L'autre question de ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Front populaire. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 20,14% à Étel pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la cité, il faudra aussi compter sur les 5,96% de Manon Aubry (LFI), les 5,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,37% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme tournant autour des 33% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Étel, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,5% des votes dans la localité. Une percée à affiner enfin avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,78% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,26% pour Yannick Jadot, 3,03% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Une évolution notable de l'extrême droite à Étel en 5 ans Difficile de mettre en perspective l'ensemble de ces données. Mais des indices se dégagent… Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 8 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN termine tout proche des 20% voire plus à Étel ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Étel le 9 juin dernier Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut être s'approcher davantage de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste RN présentée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections européennes il y a trois semaines à Étel, avec 25,15% des électeurs (291 voix) devant celle de Raphaël Glucksmann avec 20,14%, elle-même suivie par la liste de Valérie Hayer avec 19,01%.

14:32 - 32,1% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Étel Chez les électeurs d'Étel, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec un maigre 17,73%, la candidate de l'extrême droite était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 32,1% et 21,78% des votes. Le deuxième round de scrutin ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron l'emportant avec 66,52% contre 33,48% pour Le Pen.

12:32 - Des législatives positives pour le clan macroniste en 2022 Le score en faveur du RN sera un enjeu clé à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Étel en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,39% au premier tour, contre 35,88% pour Jimmy Pahun (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Étel votant pour la 2ème circonscription du Morbihan. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! - Majorité présidentielle (58,56% contre 41,44% pour le RN). Jimmy Pahun remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Étel : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la commune d'Étel, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de 18% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 17,91%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (71,25%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (46,09%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 122 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,33%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,35%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 41,89%, comme à Étel, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

09:32 - Abstention aux dernières législatives à Étel : facteurs et implications Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Étel (56410), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 58,56% au premier tour et seulement 57,99% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central en juin 2022. Elle se chiffrait à 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 79,57% des personnes habilitées à voter dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 77,84% au deuxième tour, ce qui représentait 1 482 personnes.