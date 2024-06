Résultat des législatives à Étretat : l'élection 2024 en direct

Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date apparaît aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 160 électeurs d'Étretat se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait 26,1% des votes face à Valérie Hayer à 22,19% et Raphaël Glucksmann à 15,33%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Étretat au premier tour de la dernière présidentielle

Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Étretat lors du premier tour de la présidentielle avec 38,03%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 20,35%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 15,84% et 7,4% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 34,32% contre 65,68%.