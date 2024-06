En direct

19:51 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Évron ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, a des chances d'en rassembler une partie. La liste Glucksmann avait terminé à 10,57% à Évron le 9 juin. Reste que dans la localité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,37% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,4% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,29% de Léon Deffontaine (PCF). Soit un total tournant autour des 19% sur place. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Évron, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 44,15% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les instituts de sondage ?

18:42 - Le RN a solidement séduit à Évron en 5 ans Alors que déduire de cet ensemble de scores ? Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à environ 30% voire plus à Évron ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,12% dans la moyenne nationale pour le RN à Évron il y a trois semaines Le résultat de celui ou celle qui l'a emporté à l'issue des dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les têtes au moment de ce nouveau scrutin. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Évron, à 34,12%, soit 1014 voix dans la ville. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 23,08% et Raphaël Glucksmann à 10,57%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Évron au premier tour de la dernière présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Évron lors du premier tour de la présidentielle avec 34,32%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,38%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 14,26% et 5,97% des suffrages. Et la patronne du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 41,96% contre 58,04%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Évron ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent peut sembler un indice précieux au moment des élections qui se jouent. Le RN ne convainquait pas dans la commune d'Évron en 2022, lors des élections législatives, avec 17,63% au premier tour, contre 44,15% pour Guillaume Garot (LFI-PS-PC-EELV), Évron faisant partie de la 1ère circonscription de la Mayenne. Le second tour sera à l'avenant, le parti voyant également le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale l'emporter.

11:02 - Comment la composition démographique d'Évron façonne les résultats électoraux ? A mi-chemin des législatives, Évron foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 508 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 375 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 080 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (73,01%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Évron forme une communauté diversifiée, avec ses 211 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2030,72 €/mois, la ville aspire à un avenir prospère. Évron manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Évron Au cours des dernières consultations politiques, les 8 690 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 6 509 personnes en capacité de participer à une élection à Évron s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 47,81%). La participation était de 48,37% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,27% au premier tour et seulement 42,79% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Évron ? Pour comparer, à l'échelle du pays, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.