19:48 - Les votes de la coalition de gauche convoités La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? Raphaël Glucksmann avait terminé à 15,41% à Feneu il y a quelques jours. Reste que dans la localité, il faudra aussi assimiler les 5,77% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 9,43% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,78% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 30% sur place. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à Feneu, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 26,88% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Le RN a solidement séduit à Feneu Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été grattés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN dépassera les 21% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Feneu le 9 juin dernier ? Le résultat de ce dimanche 30 juin fera certainement écho au séisme survenu le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 246 habitants de Feneu passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a attiré 25,79% des suffrages face à Valérie Hayer à 18,34% et Raphaël Glucksmann à 15,41%.

14:32 - Feneu avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 L'élection à la présidence de la République est probablement la meilleure loupe pour tenter de dégager une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Feneu lors du premier tour de la présidentielle avec 38,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 17,65%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec seulement 16,85% et 6,49% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 31,44% contre 68,56%.

12:32 - La majorité en tête au premier tour des dernières législatives à Feneu Le nombre de votes de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés pour ces législatives 2024 à l'échelle locale. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la ville de Feneu, grappillant 13,97% des voix sur place, contre 36,38% pour François Gernigon (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Feneu optera d'ailleurs encore pour François Gernigon au second tour, finalement à la première place localement avec 59,51%.

11:02 - Élections législatives à Feneu : un éclairage démographique Quel portrait faire de Feneu, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 949 logements pour 2 202 habitants, la densité de la ville est de 87 habitants par km². Ses 127 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (14,33%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 35,74% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 99,45 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Feneu manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Participation à Feneu : quelles perspectives pour les élections législatives ? Au cours des dernières années, les 2 243 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,08% au sein de Feneu (Maine-et-Loire). L'abstention était de 41,75% lors du scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,7% au premier tour. Au second tour, 47,17% des électeurs ne se sont pas déplacés. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle représentait 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.