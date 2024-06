En direct

19:51 - À Fismes, quels reports de voix à gauche ce soir ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, avance sans garantie. A l'issue du premier tour des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait cumulé 17,04% des votes dans la localité. Une percée à affiner avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment cumulé 9,2% à Fismes pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant encore autour des 17% sur place.

18:42 - La progression foudroyante de l'extrême droite à Fismes en 5 ans Alors que retenir de cette masse de scores ? La progression du RN, qui se chiffre déjà à 12 points à Fismes entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 52% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Fismes a pris fait et cause pour Bardella il y a trois semaines Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. 54,66% des voix se sont en effet tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Fismes, face à Valérie Hayer à 9,86% et Raphaël Glucksmann à 9,2%. Le mouvement nationaliste réunissait ainsi pas moins de 992 votants de Fismes.

14:32 - Fismes avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la principale clé pour estimer une préférence politique locale. Point à retenir : le RN avait fait au premier tour plus de voix aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Elle avait engrangé 44,22% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 22,02% et 12,73%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 62,21% contre 37,79%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour En 2022 pour les législatives, le RN réalisait un puissant départ à Fismes. C'est en effet Anne-Sophie Frigout qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 44,48% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de la Marne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 66,92%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,08%.

11:02 - Fismes et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, Fismes se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec une population de 5 803 habitants répartis dans 2 627 logements, cette agglomération présente une densité de 324 habitants/km². Avec 359 entreprises, Fismes offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (78,38%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,7% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 40,59% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 464,62 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Finalement, à Fismes, les préoccupations locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Taux de participation lors des dernières législatives à Fismes : les chiffres clés Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 47,45% des électeurs de Fismes (Marne), contre un taux de participation de 47,99% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 40,18% au premier tour. Au second tour, 39,92% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 098 personnes en âge de voter dans la ville, 71,52% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 70,2% au premier tour, c'est-à-dire 2 877 personnes.