En direct

19:48 - Un résultat aux législatives entre 21% et 22% à Follainville-Dennemont pour la nouvelle coalition de gauche ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Follainville-Dennemont, le binôme Nupes avait en effet cumulé 21,04% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 9,61% à Follainville-Dennemont. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 22% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de l'insoumise Manon Aubry (10,39%), de Marie Toussaint (2,99%) ou encore de Léon Deffontaine (1,95%).

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite a grappillé 10 points à Follainville-Dennemont Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'en 2019, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà avancé de 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit à environ 40% ou plus à Follainville-Dennemont ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste de Jordan Bardella à 41,82% à Follainville-Dennemont il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Follainville-Dennemont, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, l'a emporté, avec 41,82% des voix contre Valérie Hayer à 11,04% et Manon Aubry à 10,39%. Si on entre dans le détail, 322 habitants se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Follainville-Dennemont au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives à Follainville-Dennemont que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Celle-ci avait rassemblé 31,98% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,75% et 17,01%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,82% contre 45,18%).

12:32 - Quel verdict pour le RN ce soir à Follainville-Dennemont ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé pour ces élections de l'Assemblée 2024, à l'échelle locale. Le RN parvenait en pôle position à Follainville-Dennemont au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Cyril Nauth en tête au premier tour, avec 36,59% dans la ville, partie intégrante de la 8ème circonscription des Yvelines. Edwige Hervieux (Ensemble !) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 55,40%.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Follainville-Dennemont Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections législatives à Follainville-Dennemont comme partout en France. Avec ses 2 173 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 131 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (81,43%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,62% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 644 €/an, la commune désire un avenir prospère. À Follainville-Dennemont, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Participation à Follainville-Dennemont : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives à Follainville-Dennemont (78520) ? Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,74% au premier tour. Au second tour, 46,5% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Follainville-Dennemont cette année ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 76,3% des personnes aptes à voter dans la ville avaient participé à l'élection, contre une participation de 79,42% au premier tour, soit 1 100 personnes. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées au conflit armé israélo-palestinien, sont notamment en mesure de augmenter l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Follainville-Dennemont.