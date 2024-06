Résultat des législatives à Fontenay : l'élection 2024 en direct

Le résultat de ce 30 juin au soir va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Fontenay, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, l'a emporté, glanant 31,93% des voix contre Valérie Hayer à 17,18% et Raphaël Glucksmann à 15,24%. Si on entre dans le détail, 197 électeurs ont alors été séduits par le RN dans la cité.

14:32 - 34,08% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Fontenay

C'est probablement l'élection suprême qui est l'élément le plus parlant sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Fontenay avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,12%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 34,08% des suffrages. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 19,89% et 5,81% des voix. Et la patronne du RN échouait aussi au second tour, avec 36,78% contre 63,22%.