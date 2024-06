Résultat des législatives à Fouquereuil : l'élection 2024 en direct

14:24 - Les enjeux locaux de Fouquereuil : tour d'horizon démographique

Quel portrait faire de Fouquereuil, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 632 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 48 entreprises, Fouquereuil permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,02% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 20,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 51,02% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1146,79 euros, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Fouquereuil, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.