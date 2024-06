Résultat des législatives à Fouquières-lès-Béthune : l'élection 2024 en direct

Dans les rues de Fouquières-lès-Béthune, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 115 habitants répartis dans 491 logements, cette localité présente une densité de 441 hab par km². Ses 59 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 314 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,13%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 24,74% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,09% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 492,24 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, à Fouquières-lès-Béthune, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Taux de participation aux dernières législatives à Fouquières-lès-Béthune : ce qu'il faut savoir

À Fouquières-lès-Béthune (62232), l'un des facteurs déterminants de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 57,72% au premier tour. Au second tour, 57,48% des électeurs se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Fouquières-lès-Béthune ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 82,87% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 82,23% au premier tour, soit 685 personnes.