19:49 - La gauche avec le RN et Ensemble en duel à Fourques pour ces élections législatives 2024 ? La Nupes, qui a déjà explosé, va-t-elle voir son score aller directement vers le Front populaire ce dimanche ? Pour le premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 21,56% des bulletins dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 9,63% à Fourques. Reste que dans la cité, il faudra aussi prendre en compte les 6,1% de Manon Aubry (LFI), les 4,01% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,57% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un cumul tournant encore autour des 21%.

18:42 - L'extrême droite a vivement gagné du terrain à Fourques Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais des indices se dégagent… Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 10 points ici entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN soit à environ 50% voire plus à Fourques ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Fourques le 9 juin Il y a eu un autre scrutin très récemment qu'il convient d'observer de près. D'autant que l'événement, majeur, est le préalable à l'élection qui nous préoccupe désormais. 48,23% des voix se sont en effet tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Fourques, devant Valérie Hayer à 11,24% et Raphaël Glucksmann à 9,63%. Le mouvement d'extrême droite s'est imposé avec 601 électeurs de Fourques.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Fourques au premier tour de l'élection présidentielle Il faut retenir que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans à Fourques que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait accumulé 35,13% au 1er tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 21,77% et 15,48%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 60,12% contre 39,88%).

12:32 - Le résultat du Rassemblement national déjà déterminant ce soir Le résultat des législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national arrivait en première position à Fourques au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Yoann Gillet au sommet au premier tour, avec 38,45% dans la commune, partie intégrante de la 1ère circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 58,23%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,77%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Fourques et leurs implications électorales À Fourques, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 16,12% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 8,3% sont des personnes âgées. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,0%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 077 votants. Le nombre de familles monoparentales (13,79%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (8,0%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Fourques mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,31% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Fourques Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 2 771 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, 2 117 personnes habilitées à voter à Fourques avaient pris part au scrutin (soit 60,09%), contre une participation de 57,36% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 51,88% au premier tour. Au second tour, 51,2% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Fourques cette année ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017.