Résultat des législatives à Froberville : l'élection 2024 en direct

16:31 - Un RN au sommet aussi à Froberville il y a trois semaines ? Le résultat de ces législatives va peut-être concorder avec l'équilibre établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Froberville. Le bulletin attirait 50,21% des votes, contre Valérie Hayer à 13,28% et Raphaël Glucksmann à 11%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Froberville lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,99% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Froberville. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,01%. La quatrième place revenait à Yannick Jadot, avec seulement 3,56% des voix. Pour le 2e tour de l'élection, c'est également la candidate du Rassemblement national qui l'emportait à Froberville avec 56,24%, devant Emmanuel Macron à 43,76%.

12:32 - Nouvelle offensive pour le RN à Froberville ? Se tourner vers le dernier scrutin législatif donne des indicateurs précieux au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives, le RN arrivait en première position à Froberville. Dans la commune, qui faisait partie de la 9ème circonscription de la Seine-Maritime, c'est Nicolas Goury qui démarrait en pôle position au premier tour avec 28,83%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 53,44%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,56%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Froberville : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Froberville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans le village, 19,43% des résidents sont des enfants, et 22,86% ont plus de 60 ans. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (13,51%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 446 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,92%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,54%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Froberville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,79% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Froberville À Froberville (76400), la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 46,46% au premier tour et seulement 48,65% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 960 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,33% étaient allés voter. La participation était de 78,33% au premier tour, soit 752 personnes.