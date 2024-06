Résultat des législatives à Frontignan : premiers chiffres de l'élection 2024

Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est majeur. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît donc comme d'autant plus sensé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Frontignan, avec 44,12%, soit 4248 voix. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 11,82% et Valérie Hayer à 9,94%.

11:02 - Élections législatives à Frontignan : un éclairage démographique

Les données démographiques et socio-économiques de Frontignan montrent des tendances évidentes susceptibles de peser sur le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 30% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 28,99% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (33,43%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 8 440 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (18,59%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (9,44%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 21,2%, comme à Frontignan, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.