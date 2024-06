Résultat des législatives à Garches : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Garches à la loupe Alors que la Nupes avait fait une percée lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Garches, le binôme Nupes avait en effet cumulé 14,66% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,42% pour Yannick Jadot, 0,96% pour Fabien Roussel et 0,86% pour Anne Hidalgo). La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment cumulé 15,98% à Garches pour le tour unique des européennes. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 26% sur place.

18:42 - À Garches, des candidats RN favoris ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN semble déjà forte à Garches entre le score de Jordan Bardella en 2019 (9,03%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (15,04%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN une progression de quinze points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 14% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La particularité Garches lors des élections européennes Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi avisé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant marquant. Quoi que... C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Garches lors des récentes européennes, avec 25,08% des voix. La liste doublait alors celle de François-Xavier Bellamy avec 17,98% dans la localité. Raphaël Glucksmann finissait troisième, avec 15,98%.

14:32 - 45,84% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Garches L'inclinaison des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus dans le verdict de l'élection suprême. Dans la commune de Garches, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec seulement 9,56%, la cheffe de file du RN était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 45,84% et 12,95% des bulletins exprimés. Et La candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour avec 20,45% contre 79,55%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le RN ratait complètement la première marche à Garches il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 6,62% au premier tour, contre 47,03% pour Pierre Cazeneuve (La République en Marche), Garches votant pour la 7ème circonscription des Hauts-de-Seine. Au deuxième round, c'est encore Pierre Cazeneuve qui va cumuler le plus de votes, avec 77,47% sur la seule circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Garches aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Garches émerge comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 44,95% de cadres pour 17 898 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 1 872 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (76,14%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les 1 723 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,84%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 5344,06 €/mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Garches, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Garches Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des dernières consultations démocratiques ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, 59,46% des électeurs de Garches (Hauts-de-Seine) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 58,62% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 55,27% au premier tour et seulement 50,63% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Garches ? A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,87% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote, contre une participation de 79,87% au premier tour, c'est-à-dire 10 342 personnes.