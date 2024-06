En direct

19:50 - Le Nouveau Front populaire, nouvel aimant pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La Nupes ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. Au cours du premier round des dernières législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait obtenu 19,21% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 9,2% à Garons. Mais on peut en revanche estimer un score de 21% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du chef de file Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (9,68%), de l'écologiste Marie Toussaint (2,98%) ou encore de Léon Deffontaine (1,97%).

18:42 - Evolution fulgurante de l'extrême droite à Garons en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 45% ou plus à Garons ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Garons il y a trois semaines ? En deux ans, cet équilibre politique a été brisé, en France comme au niveau local. Si on se penche sur le détail, 904 habitants de Garons passés par les bureaux de vote ont en effet choisi le RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella a convaincu 48,06% des suffrages devant Valérie Hayer à 10,42% et Manon Aubry à 9,68%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Garons au premier tour de la présidentielle 2022 La préférence des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du chef de l'Etat. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un score plus fort aux législatives il y a deux ans à Garons que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 33,16% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 21,57% et 20,42%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 55,23% contre 44,77%).

12:32 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce soir à Garons ? Le RN parvenait en première position à Garons il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Yoann Gillet en tête au premier tour, avec 37,40% dans la ville, partie intégrante de la 1ère circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 57,80%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,20%.

11:02 - Garons : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Garons, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans l'agglomération, 19,84% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 22,28% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,08%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 491 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 4,11% et d'une population immigrée de 9,00% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Garons mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,58% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Garons : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections législatives ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération, il faut étudier les résultats des élections passées. Début juin, au moment des européennes, parmi les 3 732 inscrits sur les listes électorales à Garons, 51,29% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 44,09% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,31% au premier tour. Au second tour, 39,31% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Garons ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle atteignait 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.