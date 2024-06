Résultat des législatives à Genas : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel verdict pour le Front populaire à l'issue de ces législatives ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en rassembler le Front populaire ? La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Genas, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,36% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 12,73% à Genas. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 5,58% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 4,38% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,79% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total de 21% cette fois.

18:42 - Le Rassemblement national a fortement progressé à Genas Difficile de mettre en perspective tous ces chiffres. Mais quelques grandes directions se distinguent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été pris par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à près de 27% à Genas ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Genas dans la moyenne française concernant le RN aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être s'accorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur le détail, 2114 électeurs de Genas se sont en effet tournés vers le RN il y a quelques jours, aux élections du Parlement européen. La liste, dirigée par Jordan Bardella, enregistrait ainsi 33,4% des suffrages devant Valérie Hayer à 19,43% et Raphaël Glucksmann à 12,73%.

14:32 - Quel a été l'issue de l'élection présidentielle 2022 à Genas ? L'inclinaison des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Genas lors du premier tour de la présidentielle avec 37,13%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 21,8%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,39% et 9,76% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 36,75% contre 63,25%.

12:32 - Quel résultat à Genas pour la majorité aux élections législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella au premier tour sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection des députés. Aux législatives en 2022 à Genas, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 19,67% des habitants passés par les urnes ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 38,26% pour Sarah Tanzilli (La République en Marche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM avec 70,61%. Sarah Tanzilli remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Élections législatives à Genas : un éclairage démographique Quelle influence les habitants de Genas exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,95%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (72,94%) met en relief le poids des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 29,45%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (10,53%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,38%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,4%), témoigne d'une population instruite à Genas, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.

09:32 - Les législatives démarrent à Genas : quel sera le taux d'abstention ? À Genas (69740), l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif sera immanquablement la participation. Les jeunes expriment couramment une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 18,68% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 21,87% au second tour. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,02% au premier tour et seulement 50,14% au deuxième tour. Quel député détrônera Sarah Tanzilli dans la 13ème circonscription du Rhône ?