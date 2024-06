Résultat des législatives à Gerzat : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Une prévision de 26% à 27% pour le Nouveau Front populaire à Gerzat La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir son score se transférer automatiquement vers la nouvelle coalition de gauche ce dimanche ? Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Gerzat, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,94% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste PS-Place publique portée par Glucksmann a plus récemment cumulé 12,01% à Gerzat le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 9,59% de Manon Aubry (LFI), les 3,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,71% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un cumul de 27% cette fois.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Gerzat Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera à environ 30% voire plus à Gerzat ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire de Bardella à Gerzat le 9 juin Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus pertinent au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur incontournable. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a fini première des européennes 2024 à Gerzat. Le bulletin a convaincu 37,85% des suffrages, soit 1286 voix, face à Valérie Hayer à 12,63% et Raphaël Glucksmann à 12,01%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Gerzat au premier tour de la présidentielle 2022 La communauté des électeurs de Gerzat avait plébiscité Marine Le Pen lors de l'élection suprême de 2022. La cheffe de l'ancien Front national finissait avec 26,83% au 1er tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,43% et 20,95% des voix. L'échec était plus fort encore pour Éric Zemmour, avec seulement 6,01% des suffrages. Avec 46,82%, la candidate du RN s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 53,18%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Gerzat ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections de l'Assemblée 2024 à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Gerzat il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 23,81% au premier tour, contre 26,94% pour Marianne Maximi (Nupes), Gerzat étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Puy-de-Dôme. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 49,30% contre 50,70% pour les vainqueurs. Marianne Maximi remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Gerzat En pleine campagne électorale législative, Gerzat est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 258 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 620 entreprises, Gerzat se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (81,96%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Gerzat forme une communauté diversifiée, avec ses 795 résidents étrangers, soit 7,65% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 40,1% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 588,69 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. À Gerzat, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Gerzat : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Pour comprendre davantage le vote des électeurs de cette agglomération, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a trois semaines, pendant les précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 47,87% des électeurs de Gerzat, contre un taux de participation de 47,67% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,89% au premier tour. Au second tour, 39,1% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il de la participation à Gerzat pour les législatives 2024 ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 7 224 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 70,61% avaient participé au vote, contre une participation de 72,63% au premier tour, c'est-à-dire 5 247 personnes.