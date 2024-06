Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Gièvres, le binôme Nupes avait en effet réuni 15,35% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Lors des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 4,66% à Gièvres. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 10% sur place.

18:42 - Le RN a solidement avancé à Gièvres

Que déduire des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle locale entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut penser que le RN sera à environ 40% ou plus à Gièvres ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.