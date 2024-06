Résultat des législatives à Gonneville-la-Mallet : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Gonneville-la-Mallet au début du mois ? Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Gonneville-la-Mallet, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, avec 40,39% des voix face à Valérie Hayer à 15,12% et Raphaël Glucksmann à 9,79%. Ce sont alors 227 électeurs qui se sont tournés vers elle dans la commune.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Gonneville-la-Mallet au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du président de la République qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. La commune de Gonneville-la-Mallet s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle de 2022. La numéro 1 du Rassemblement national prenait la tête avec 30,88% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 26,1% et 15,81% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 4,9% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,01% contre 50,99%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Gonneville-la-Mallet Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un indice clé au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Les élections législatives avaient offert un joli démarrage pour le Rassemblement national à Gonneville-la-Mallet. C'est en effet Nicolas Goury qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 29,68% dans la commune, qui votait pour la 9ème circonscription de la Seine-Maritime. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Marie-Agnès Poussier-Winsback (La République en Marche) chez les électeurs avec 52,50%.

11:02 - Gonneville-la-Mallet : quand les données démographiques façonnent les urnes Devant le bureau de vote de Gonneville-la-Mallet, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 363 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 95 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 770 foyers fiscaux. Dans le village, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,59% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 38,31% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 47,13% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 947,67 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, Gonneville-la-Mallet incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Quelle sera la participation aux élections législatives à Gonneville-la-Mallet ? L'un des facteurs clés de ces législatives sera incontestablement le taux de participation à Gonneville-la-Mallet. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,09% au premier tour et seulement 44,89% au deuxième tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 019 personnes en âge de voter dans la commune, 17,86% étaient restées chez elles. L'abstention était de 17,27% au deuxième tour.