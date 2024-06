En direct

19:51 - La gauche a gagné du terrain depuis les dernières législatives à Grabels La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, est électoralement incertain. A l'issue du premier tour des législatives il y a deux ans, à Grabels, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,64% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 37% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Aux européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 18,22% à Grabels. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 14,85% de Manon Aubry (La France insoumise), les 7,41% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,03% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un total de 41% cette fois.

18:42 - À Grabels, un Rassemblement national favori ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on se penche sur la progression du Rassemblement national lors des dernières européennes à l'échelle nationale, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN a toutes les chances de se situer à environ 20% à Grabels. Un chiffre qui semble logique compte tenu des électeurs également gagnés par la formation politique dans la commune sur la même période (18,03% pour Jordan Bardella en 2019 et 24,72% le 9 juin dernier) : un bond de 6 points qui peut encore monter.

15:31 - 24,72% pour la liste RN à Grabels début juin Ce fragile équilibre a déjà volé en éclat. C'est en effet la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Grabels, avec 24,72% des voix, soit 814 voix, devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,22%, elle-même suivie par la liste de Manon Aubry avec 14,85%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Jean-Luc Mélenchon à Grabels au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. Chez les électeurs de Grabels, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 18,62%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 29,4% et 25,46% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 64,59% devant Marine Le Pen (35,41%).

12:32 - Les résultats de la dernière législative sont-ils révélateurs de l'élection de 2024 à Grabels ? Regarder le plus récent scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des législatives il y a deux ans, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Grabels, grattant 15,41% des voix sur place, contre 34,64% pour Sylvain Carriere (Nupes). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Nouvelle union populaire écologique et sociale (58,00% contre 42,00% pour le RN). Sylvain Carriere remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Grabels A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Grabels fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 26,95% de cadres pour 8 973 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 735 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,33%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les 583 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,15%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2383,7 €/mois. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Grabels écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Grabels L'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif à Grabels (34790). En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, sur les 5 713 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,66% étaient allés voter, contre un taux de participation de 76,53% au deuxième tour, soit 4 377 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,4% au premier tour et seulement 50,52% au second tour. Les études rapportent que l'abstention est couramment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives ?