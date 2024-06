Résultat des législatives à Grande-Synthe : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Grande-Synthe, qui va récupérer les voix de la Nupes ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Grande-Synthe, le binôme Nupes avait en effet obtenu 37,31% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (42,48% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,41% pour Yannick Jadot, 2,4% pour Fabien Roussel et 1,22% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 6,41% à Grande-Synthe. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'Europe Ecologie et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. Autrement dit un total de 43% sur place.

18:42 - Le RN favori pour les législatives à Grande-Synthe ? Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais des pistes émergent… L'étiquette Rassemblement national pourrait se situer à 40% à Grande-Synthe lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections du 9 juin se confirme localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 33% des votes dans le pays, soit une quinzaine de points de plus qu'en 2022. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre les européennes de 2019 et les européennes 2024.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Grande-Synthe début juin ? Ce qu'ont dit les élections il y a quelques jours est historique. Consulter des résultats aussi récents semble donc aussi indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail, 2101 votants de Grande-Synthe se sont en effet tournés vers le parti lepéniste il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, emmenée par Jordan Bardella, a glané ainsi 37,19% des voix face à Manon Aubry à 33,88% et Raphaël Glucksmann à 6,41%.

14:32 - Quel a été le verdict de la présidentielle 2022 à Grande-Synthe ? C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait réalisé au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Elle avait accumulé 28,67% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 42,48%, suivi donc de Marine Le Pen avec 28,67% et Emmanuel Macron avec 14,85%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,12% contre 48,88%).

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Grande-Synthe ? Regarder le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans, lors des législatives à Grande-Synthe, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 29,38% des habitants passés par l'isoloir ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,31% pour Damien Lacroix (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (52,01%). C'est donc Christine Decodts (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Les enjeux locaux de Grande-Synthe : tour d'horizon démographique Dans la ville de Grande-Synthe, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections législatives. Avec 43% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 27,53%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (36,88%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 255 € par an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 10,24% et d'une population immigrée de 14,90% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Grande-Synthe mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 47,36% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est le moment de voter à Grande-Synthe pour les élections législatives Le taux d'abstention sera immanquablement un critère clé des élections législatives à Grande-Synthe. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 38,76% des personnes habilitées à participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 35,35% au premier tour. En comparaison, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,96% au premier tour et seulement 69,6% au deuxième tour. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les législatives ?