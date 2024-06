Résultat des législatives à Grandpuits-Bailly-Carrois : l'élection 2024 en direct

Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler encore plus pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le 9 juin en effet, à Grandpuits-Bailly-Carrois, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, avec 52,87% des votes devant Valérie Hayer à 10,92% et François-Xavier Bellamy à 8,33%.

Le choix du locataire de l'Elysée est certainement la meilleure loupe pour juger une tendance politique locale. La ville de Grandpuits-Bailly-Carrois avait donné un gros avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle de 2022. La figure du Rassemblement national prenait une avance notable avec 41,02% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 17,19% et 16,6% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 7,62% des suffrages. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la commune avec 70,04%, devant Emmanuel Macron à 29,96%.

Les données démographiques de Grandpuits-Bailly-Carrois révèlent les tendances électorales

La structure démographique et socio-économique de Grandpuits-Bailly-Carrois définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des législatives. Avec 50,49% de population active et une densité de population de 41 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 12,23% peut agir sur les espérances des habitants quant aux mesures sur le travail. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,5%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 290 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,2%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,31%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Grandpuits-Bailly-Carrois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,21% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.