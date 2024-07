Résultat des législatives 2024 à Nangis : les premiers chiffres du 2e tour

L'une des clés de ces législatives est indéniablement l'étendue de la participation. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Nangis s'élevait à 56,87%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 40% au premier tour et 37,51% au deuxième tour. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 200 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 64,56% étaient allées voter. Le taux de participation était de 68,73% au premier tour, c'est-à-dire 3 574 personnes.

17:29 - Nangis : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

A mi-chemin des élections législatives, Nangis regorge de diversité et d'activités. Avec ses 8 898 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 515 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 5 046 foyers fiscaux. Dans la ville, 42% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 6,08% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les 1 203 résidents étrangers contribuent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2143,68 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,46%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Nangis, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.