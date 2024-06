Résultat des législatives à Grasse : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes dissoute à Grasse ? La Nupes, qui fait déjà partie du passé malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors de ces nouvelles élections ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Grasse, la Nupes avait en effet rassemblé 20,56% des votes au total sur les 2 circonscriptions de la ville. Une somme à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 10,78% à Grasse. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total de 24% sur place.

18:42 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Grasse Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Grasse entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 29% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Grasse le 9 juin dernier ? Le panorama établi à l'issue des élections bien plus récemment encore est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin peut donc sembler d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui s'est arrogée les élections européennes 2024 à Grasse, avec 37,07% des votes exprimés devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 12,78%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 10,78%.

14:32 - Grasse avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 26,54% au premier tour de la présidentielle de 2022 à Grasse. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,08% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,43%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 10,94% des suffrages. Avec 49,04%, Marine Le Pen s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,96%.

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un enseignement clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives 2022 avaient donné un bon résultat pour le Rassemblement national à Grasse. Le parti frontiste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 21,00% au premier round sur l'ensemble des votants. Dans le détail en effet, ce sont Loïc Dombreval (ENS) dans la 2e circonscription avec 23,41% et Michèle Tabarot (LR) dans la 9e circonscription avec 24,11% qui arrivaient en tête à Grasse lors du premier round. La victoire était également acquise aux candidats Rassemblement National avec 42,69% en moyenne au second tour (en tête à Grasse on trouvait en effet : Loïc Dombreval (ENS) dans la 2e circonscription avec 54,27% et Michèle Tabarot (LR) dans la 9e circonscription avec 60,02%).

11:02 - Les données démographiques de Grasse révèlent les tendances électorales Dans la ville de Grasse, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des législatives. Avec une densité de population de 1146 hab/km² et un taux de chômage de 13,76%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 29 548 € par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 13 988 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 11,35% et d'une population immigrée de 13,91% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Grasse mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,75% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation à Grasse Comment votent habituellement les électeurs de cette agglomération ? Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, parmi les 34 614 inscrits sur les listes électorales à Grasse, 51,53% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 53,32% pour les européennes de 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 58,64% au premier tour. Au deuxième tour, 62,83% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 33 674 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 29,62% étaient restés chez eux. L'abstention était de 31,03% au second tour.