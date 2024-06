Résultat des législatives à Grésy-sur-Isère : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel résultat pour les européennes à Grésy-sur-Isère au début du mois ? Regarder quelques jours en arrière apparaît comme d'autant plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée aux européennes 2024 à Grésy-sur-Isère. Le bulletin séduisait 44,3% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 15,37% et Valérie Hayer à 10,13%.

14:32 - 32,66% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Grésy-sur-Isère L'élection du président de la République est certainement la principale clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen a amplement dépassé son score national à Grésy-sur-Isère pendant l'élection présidentielle avec pas moins de 32,66% des voix au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 19,03% et 18,08% des voix. Grésy-sur-Isère n'avait qu'une quatrième place à offrir à Éric Zemmour, avec 8,23% des voix pour sa part. Au second tour, c'est encore Marine Le Pen qui se plaçait en tête à Grésy-sur-Isère avec 55,74%, devant Emmanuel Macron à 44,26%.

12:32 - Un RN déjà favori ce soir Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un précédent clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Les élections législatives 2022 avaient donné lieu à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Grésy-sur-Isère. C'est en effet Rémi Garnier qui arrivait en pôle position au premier tour avec 28,33% dans la commune, partie intégrante de la 4ème circonscription de la Savoie. Mais c'est en revanche Jean-François Coulomme (Nupes) qui avait séduit les électeurs de Grésy-sur-Isère au second tour, avec 56,46%.

11:02 - Grésy-sur-Isère : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Grésy-sur-Isère mettent en évidence des tendances claires susceptibles de peser sur les résultats des législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,47% peut agir sur les attentes des habitants en matière de politiques sur le travail. Avec 46,41% de population active et une densité de population de 137 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (75,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 545 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,46%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,76%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Grésy-sur-Isère mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,47% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Grésy-sur-Isère À Grésy-sur-Isère, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 58,1% au premier tour. Au deuxième tour, 48,4% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Grésy-sur-Isère ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 78,46% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 80,06% au premier tour, soit 751 personnes. L'inflation dans le pays est de nature à impacter le taux de participation à Grésy-sur-Isère.