Résultat des législatives 2024 à Aiton (73220) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - À Aiton, quel candidat vont élire les supporters de gauche ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des voix glanés au niveau national sont un premier indicateur. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 17,38% des suffrages à Aiton. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement gagné du terrain à Aiton en 2 ans Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des législatives 2024 sera très instructif. Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 18 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est donc pas exclu que le RN soit vainqueur à Aiton ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que concluent les scores des législatives 2022 pour Aiton ? Le nombre de votes en faveur du RN sera en conséquence très commenté pour le second tour de ces élections 2024, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois une chance de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. A l'époque pour les législatives, le RN tirait déjà son épingle du jeu à Aiton. C'est en effet Marie Dauchy qui arrivait en tête au premier tour avec 34,43% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Emilie Bonnivard (Les Républicains) chez les électeurs avec 67,61%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 32,39%.

20:05 - Nouvelle avance pour le RN à Aiton ce dimanche ? Marie Dauchy (Rassemblement National) a accumulé 52% des suffrages à Aiton dimanche 30 juin, pour le premier tour des élections législatives. Un score qui lui a permis d'arriver devant Emilie Bonnivard (Les Républicains) et Daniel Ibanez (Front populaire) avec 28,62% et 17,38% des votants. C'est en revanche Emilie Bonnivard qui s'imposait, au niveau de la circonscription complète, avec cette fois 40,86% devant Marie Dauchy avec 35,98% et Daniel Ibanez avec 21,81%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Aiton : quelle évolution ? Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette commune ? Comme stipulé dans la publication précédente, la participation au 1er round des élections législatives à Aiton a été de 71,95%, plus forte que celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le taux de participation atteignait effectivement 58,09% des inscrits sur les listes électorales d'Aiton (73), contre un taux de participation de 49,94% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Aiton lors de la deuxième manche des législatives ? L'abstention est incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage de participation à Aiton pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 71,95%, dimanche dernier. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 77,75% des électeurs de la localité, à comparer avec une participation de 80,07% au premier tour, c'est-à-dire 727 personnes. En proportion, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,11% au premier tour et 41,58% au second tour. Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à pousser les habitants d'Aiton à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Les défis socio-économiques d'Aiton et leurs implications électorales Quel portrait faire d'Aiton, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 747 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 76 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (83,19%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. La présence de 143 résidents étrangers favorise son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 35,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 644,15 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Aiton, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.