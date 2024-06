En direct

19:47 - Quel résultat pour le Front populaire au terme de ces élections législatives ? La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat se transférer automatiquement vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La réserve de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Gueux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 12,36% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste Glucksmann a plus récemment cumulé 12,43% à Gueux pour le tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 2,51% de Manon Aubry (LFI), les 3,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 0,57% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, un cumul de 17% cette fois.

18:42 - 13 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Gueux Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de chiffres. Mais des indices se distinguent… Ce sont déjà 13 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse atteindre voire dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance de Bardella dans la moyenne à Gueux début juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus avisé encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le panorama établi lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les esprits. 28,39% des votes se sont en effet portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Gueux, face à Valérie Hayer à 28,28% et Raphaël Glucksmann à 12,43%. Le mouvement d'extrême droite a séduit ainsi 249 habitants de Gueux passés par les isoloirs.

14:32 - Quels ont été les résultats finaux de l'élection présidentielle à Gueux en 2022 ? C'est sans doute l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Gueux avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 19,75%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 42,52% des voix. Gueux n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 9,58% et 8,82% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 31,71% contre 68,29%.

12:32 - Des élections législatives favorables pour le clan macroniste il y a deux ans Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très analysé. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Gueux, grattant 12,77% des votes sur place, contre 31,93% pour Laure Miller (La République en Marche). Il s'imposait en revanche au second tour, avec 62,85%, contre 37,15% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

11:02 - Gueux : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Quel impact auront les habitants de Gueux sur les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 4,2% et une densité de population de 188 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 35,03%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (6,9%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,3%) indique des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 8,54% à Gueux, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Gueux L'un des critères clés du scrutin législatif 2024 sera le niveau de participation à Gueux (51390). En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 17,93% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,18% au second tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,86% au premier tour. Au deuxième tour, 51,76% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Gueux ? L'inflation dans le pays serait de nature à pousser les électeurs de Gueux à ne pas rester chez eux.