Résultat des législatives à Guyancourt : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Guyancourt scruté La coalition de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse est complexe. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Guyancourt, le binôme Nupes avait en effet réuni 39,05% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. A l'issue des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,09% à Guyancourt. Mais ce sont 46% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de l'insoumise Manon Aubry (23,42%), de Marie Toussaint (6,53%) ou encore de Léon Deffontaine (1,64%).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 6 points à Guyancourt Difficile de prédire ce qui va se passer après cette combinaison hétéroclite de chiffres. Mais des pistes émergent… L'étiquette Rassemblement national pourrait se stabiliser à 20% à Guyancourt lors du premier tour de ces législatives si la tendance décrite par les européennes du 9 juin se répercute localement. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 33% des suffrages dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'en 2022. Un gain à ajouter aussi à son résultat dans la commune ce dimanche 30 juin ? Le pronostic est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 6 points dans la commune.

15:31 - Bardella relégué à Guyancourt lors des élections européennes Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore qu'il est bon d'étudier de près. Une tempête sans précédent… Même s'il y a des exceptions ! Avec un résultat de 16,95% en effet, Bardella a été distancé aux élections du Parlement européen 2024 à Guyancourt par la liste de Manon Aubry avec 23,42% des voix.

14:32 - Guyancourt avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection suprême. On remarque que le RN avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Guyancourt que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait accumulé 11,72% au premier tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 35,04%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 29,6% et Marine Le Pen avec 11,72%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 24,76% contre 75,24%).

12:32 - À Guyancourt, les résultats des dernières législatives toujours aussi pertinents aujourd'hui ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le RN ne convainquait pas à Guyancourt en 2022, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 9,71% au premier tour, contre 39,05% pour Sébastien Ramage (Nupes), Guyancourt faisant partie de la 1ère circonscription des Yvelines. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Sébastien Ramage (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au sommet localement.

11:02 - Démographie et politique à Guyancourt, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale législative, Guyancourt se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 31,28% de cadres pour 29 406 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. Ses 1 899 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 7 659 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (20,69%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les 2 830 résidents étrangers participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 49,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 387,34 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Guyancourt, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Taux de participation aux élections : le cas de Guyancourt L'un des critères décisifs de ce scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux de participation à Guyancourt (78280). Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,28% au premier tour. Au second tour, 47,84% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Guyancourt cette année ? Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 69,79% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 75,92% au premier tour, soit 13 901 personnes.