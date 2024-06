Résultat des législatives à Hermonville : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Hermonville avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Le choix du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour jauger une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Hermonville lors du premier tour de la présidentielle avec 36,78%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 27,56%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 10,78% et 7,33% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 39,66% contre 60,34%.

12:32 - Quel résultat à Hermonville pour la majorité au premier tour ? Le nombre de votes en faveur du RN sera une des clés pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Aux législatives en 2022 à Hermonville, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 19,75% des votants étant convaincus par son binôme, contre 26,34% pour Laure Miller (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il s'imposait pourtant avec 59,3% des votes, devant les candidats Nupes (40,70%). C'est donc Anne-Sophie Frigout chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Hermonville : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues d'Hermonville, les élections sont en cours. Avec ses 25,69% de cadres supérieurs pour 1 398 habitants, ce village possède une certaine vigueur économique. Avec 93 entreprises, Hermonville offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 18,82% des résidents sont des enfants, et 25,93% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 32,2% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 45,9% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 290,87 euros, accable une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Hermonville écrit une nouvelle page de l'histoire de la France.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Hermonville ? Au fil des dernières années, les 1 426 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a quelques semaines, lors des précédentes européennes, 43,03% des inscrits sur les listes électorales d'Hermonville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 46,8% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,53% au premier tour. Au deuxième tour, 57,36% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.