19:48 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Hesdin ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en attirer une part. La barre est haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Hesdin, le binôme Nupes avait en effet cumulé 15,24% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 10,45% à Hesdin. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'union ripolinée s'élève virtuellement à 16% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Qui peut vaincre le Rassemblement national à Hesdin ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on se penche sur la progression du RN qui ressort des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait se situer pas loin des 40% à Hesdin. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs également conquis par les lepénistes sur place sur la même période (38,2% pour Jordan Bardella en 2019 et 42,12% le 9 juin dernier), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:31 - 42,12% pour le Rassemblement national à Hesdin il y a trois semaines Le résultat de ces législatives va sans doute s'approcher plus encore du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le 9 juin en effet, à Hesdin, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, s'est imposée, glanant 42,12% des votes face à Valérie Hayer à 15,45% et Raphaël Glucksmann à 10,45%. Ce qui correspond à 278 votes dans la commune.

14:32 - Hesdin avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 L'élection suprême est sans doute la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. La communauté électorale d'Hesdin avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République 2022 puisque la leader du RN finissait avec 36,07% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 25,42% et 13,78% des voix. Hesdin n'offrait qu'une quatrième place à Valérie Pécresse, avec seulement 6,65% des voix pour sa part. Au second tour, la patronne du RN avait aussi battu Emmanuel Macron avec 53,85%.

12:32 - Quel score à Hesdin pour le RN ce dimanche soir ? Les législatives 2022 avaient donné un beau score pour le Rassemblement national à Hesdin. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription du Pas-de-Calais, c'est Françoise Vanpeene qui s'imposait au premier tour avec 27,56%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 50,53%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,47%.

11:02 - Analyse socio-économique d'Hesdin : perspectives électorales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Hesdin comme dans toute la France. Dotée de 1 462 logements pour 2 222 habitants, la densité de la ville est de 2379 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 221 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 577 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (50,21%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 20,05% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 15 324 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 25,45%, annonçant une situation économique fragile. À Hesdin, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Hesdin : l'abstention en question Ce dimanche, lors du premier tour des élections législatives à Hesdin (62140), qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 67,83% au niveau de la ville. La participation était de 68,68% au deuxième tour, soit 1 059 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,39% au premier tour. Au second tour, 46,45% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les habitants des grandes et moyennes communes votent souvent moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives ?