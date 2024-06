En direct

19:48 - Un électorat de gauche entre 23% et 24% à Huisseau-sur-Cosson pour ces législatives Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les esprits lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 13,44% à Huisseau-sur-Cosson pour ce tour unique des européennes. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 24% cette fois, en ajoutant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 23,43% des voix dans la commune. Un score à compléter enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 10 points à Huisseau-sur-Cosson Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la tendance locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 28% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Huisseau-sur-Cosson dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Huisseau-sur-Cosson, avec 33,95%, soit 331 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Valérie Hayer à 16,21% et Raphaël Glucksmann à 13,44%.

14:32 - Huisseau-sur-Cosson avait voté Macron au premier tour de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est probablement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,45% contre 28,94% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 15,75% et 8,06% des voix. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 45,28% contre 54,72%.

12:32 - Un premier tour positif pour le clan macroniste en 2022 Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Huisseau-sur-Cosson il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 20,65% au premier tour, contre 25,64% pour Emmanuelle Chaplault (LREM), Huisseau-sur-Cosson étant partie intégrante de la 2ème circonscription du Loir-et-Cher. Sur la commune d'Huisseau-sur-Cosson, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN. Une victoire, donc, pour Emmanuelle Chaplault dans la localité.

11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Huisseau-sur-Cosson À Huisseau-sur-Cosson, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent impacter les législatives. Avec 47,35% de population active et une densité de population de 100 habitants/km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,87% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (15,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 881 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,56%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,51%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Huisseau-sur-Cosson mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,97% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Huisseau-sur-Cosson : étude du taux d'abstention aux élections législatives La participation sera l'une des clés des législatives 2024 à Huisseau-sur-Cosson. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 783 personnes en âge de voter au sein de la ville, 20,98% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,86% au premier tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 50,75% au premier tour et seulement 52,38% au deuxième tour. Les populations des communes de petite taille votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les législatives ?