Résultat des législatives à Istres : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un résultat aux législatives entre 24% et 26% à Istres pour le Front populaire ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le Nouveau Front populaire lors des élections de 2024 ? La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Istres, la Nupes avait en effet enregistré 26,82% des votes si on tient compte en intégralité des 2 circonscriptions se trouvant sur la ville, soit plus que son score national. Une poussée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,75% à Istres. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 24% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de Manon Aubry (11,15%), de l'EELV Marie Toussaint (3,18%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,92%).

18:42 - L'extrême droite a nettement avancé à Istres Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Istres entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut imaginer que le RN sera à près de 40% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 45,1% pour la liste Bardella à Istres il y a trois semaines Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. 45,1% des suffrages sont en effet tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Istres, face à Manon Aubry à 11,15% et Valérie Hayer à 9,87%. Le mouvement eurosceptique a cumulé ainsi 7121 habitants d'Istres passés par les urnes.

14:32 - Qui est sorti gagnant de la présidentielle à Istres ? L'inclinaison des habitants d'une ville émerge sans doute le plus dans le verdict de l'élection de celui qui va présider la France. La présidentielle avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Marine Le Pen l'emportait avec 33,51% au premier tour contre 21,51% pour Jean-Luc Mélenchon et 18,74% pour Emmanuel Macron sur le podium. Éric Zemmour héritait de la quatrième place avec seulement 8,99% des voix. Nouveau coup de marteau de la candidate du RN au second tour contre Emmanuel Macron avec 58,57%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Le RN se hissait en première position à Istres lors des législatives 2022. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 32,97% au 1er tour sur l'ensemble des votants. D'un point de vue strictement local en effet, lors du tour de chauffe des législatives en 2022, Istres votait pour 2 circonscriptions des Bouches-du-Rhône et ce sont Emmanuel Fouquart (RN) dans la 13e circonscription avec 31,11% et Emmanuel Tache de la Pagerie (RN) dans la 16e circonscription avec 37,83% qui arrivaient en tête dans la ville. Avec 54,18% en moyenne, ce sont encore les candidats Rassemblement National qui se plaçaient au sommet à Istres après le second tour (Emmanuel Fouquart (RN) dans la 13e circonscription avec 51,27% et Emmanuel Tache de la Pagerie (RN) dans la 16e circonscription avec 61,72%).

11:02 - Istres et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux À Istres, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 11,74% et une densité de population de 378 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2403,62 euros par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 14 696 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (19,33%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,37%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Istres mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,82% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Istres Comment ont voté les habitants de cette agglomération lors des précédentes consultations politiques ? Au moment des dernières élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 47,2% au sein d'Istres (Bouches-du-Rhône). Le taux d'abstention était de 44,55% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 51,88% au premier tour. Au deuxième tour, 52,42% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Istres ? Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, plus qu'en 2017.