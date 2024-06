En direct

19:47 - Que vont décider les électeurs de gauche à Jonchery-sur-Vesle ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en rassembler une partie. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,89% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 14,6% à Jonchery-sur-Vesle le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste insoumise de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 22% sur place.

18:42 - Le RN a nettement progressé à Jonchery-sur-Vesle en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette masse de résultats. Mais des tendances se dégagent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 11 points à Jonchery-sur-Vesle entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut penser que le RN sera à près de 30% voire plus ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la petite démonstration de Bardella à Jonchery-sur-Vesle Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on se penche sur le détail, 307 habitants de Jonchery-sur-Vesle passés par les urnes ont en effet choisi la liste Rassemblement national il y a quelques jours, aux élections européennes. La liste, chapeautée par Jordan Bardella, a enregistré 35,86% des votes devant Valérie Hayer à 17,87% et Raphaël Glucksmann à 14,6%.

14:32 - 35,48% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Jonchery-sur-Vesle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Jonchery-sur-Vesle lors du premier tour de la présidentielle avec 35,48%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 24,48%. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 13,32% et 8,59% des suffrages. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour, avec 40,52% contre 59,48%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le verdict du plus récent scrutin législatif peut sembler un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Il y a deux ans, lors des législatives à Jonchery-sur-Vesle, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 22,69% des votants ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 23,35% pour Laure Miller (LREM) au premier tour. Au second tour, il triomphait pourtant avec 59,9% des votes, devant les candidats Nupes (40,10%). C'est donc Anne-Sophie Frigout chez les frontistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Jonchery-sur-Vesle : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Jonchery-sur-Vesle comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 831 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 104 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (89,03%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 45,87% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 216,74 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Jonchery-sur-Vesle contribue à élaborer l'avenir de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives débutent à Jonchery-sur-Vesle : l'abstention en question Comment votent d'habitude les habitants de cette commune ? Début juin, au moment des élections européennes, 58,29% des inscrits sur les listes électorales de Jonchery-sur-Vesle s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 56,76% en 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,03% au premier tour et seulement 49,11% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Jonchery-sur-Vesle pour les législatives 2024 ? Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c'était presque un record.