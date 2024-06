Résultat des législatives à Juvignac : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Juvignac, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les isoloirs. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait cumulé 13,65% à Juvignac début juin. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque la coalition relookée peut théoriquement atteindre 33% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Juvignac, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 27,92% des votes dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - À Juvignac, un Rassemblement national favori ? Difficile de résumer clairement toutes ces données. Mais des éléments apparaissent… La progression du RN est déjà solide à Juvignac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (25,23%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (31,02%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 28% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un 31,02% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Juvignac au début du mois Le résultat de ce dimanche 30 juin sera peut être plus proche encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Juvignac, à 31,02%. Le mouvement nationaliste a alors doublé Manon Aubry à 15,81% et Raphaël Glucksmann à 13,65%.

14:32 - 25,89% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Juvignac L'élection du chef de l'Etat est certainement la meilleure loupe pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Chez les habitants de Juvignac, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec seulement 21,24%, elle était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 25,89% et 25,43% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 59,74% devant Marine Le Pen (40,26%).

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Juvignac en 2022, lors des législatives, avec 20,52% au premier tour, contre 29,47% pour Jean-François Audrin (LREM), Juvignac étant partie intégrante de la 8ème circonscription de l'Hérault. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la première place aux concurrents estampillés LFI-PS-PC-EELV avec 48,46% contre 51,54% pour les vainqueurs. C'est en revanche Sylvain Carriere (LFI-PS-PC-EELV) qui l'emportait cette fois.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Juvignac A la mi-journée des élections législatives, Juvignac regorge de diversité et d'activités. Avec ses 12 783 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 097 entreprises, Juvignac permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (80,55%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La présence de 714 résidents étrangers, soit 5,90% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2361,55 euros par mois, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. Juvignac incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les législatives démarrent à Juvignac : quel sera le taux de participation ? À Juvignac, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement le niveau d'abstention. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 45,39% au premier tour et seulement 44,78% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Juvignac ? En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des élections législatives. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 77,2% des électeurs inscrits dans la commune avaient participé au vote. Le taux de participation était de 73,25% au deuxième tour, soit 6 002 personnes.