Résultat des législatives à Juvisy-sur-Orge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Juvisy-sur-Orge, le résultat de la Nupes aux dernières législatives convoité La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. La barre est haute : lors du premier tour des législatives en 2022, à Juvisy-sur-Orge, le binôme Nupes avait en effet réuni 40,86% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a glané 16,62% à Juvisy-sur-Orge. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, un cumul de 48% sur place.

18:42 - À Juvisy-sur-Orge, un Rassemblement national favori ? Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des tendances se distinguent… Les sondages dessinent des candidats du RN à 30% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit quinze points au-dessus de sa marque des élections législatives 2022. Théoriquement, cette tendance devrait l'approcher de 23% à Juvisy-sur-Orge, soit 15 points de plus également que son score de 2022 dans la ville. Mais Juvisy-sur-Orge n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement enregistré ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. Voilà qui devrait tempérer les conclusions les plus simplistes.

15:31 - Jordan Bardella battu à Juvisy-sur-Orge lors des européennes 2024 Se retourner sur le tout dernier test électoral semble encore plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui s'est imposé à tous à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Même si certaines communes font exception... La liste Bardella n'a fini que deuxième en effet aux européennes il y a quelques semaines à Juvisy-sur-Orge, puisque la liste de Manon Aubry est arrivée en première place avec 22,48%, contre 17,67% pour le RN.

14:32 - 36,33% pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle à Juvisy-sur-Orge Le choix de celui qui va présider la France est certainement la meilleure loupe pour évaluer une préférence politique locale. Elément saillant : le RN avait fait au premier tour un résultat plus élevé aux législatives à Juvisy-sur-Orge que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La candidate avait accumulé 12,27% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 36,33%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 25,03% et Marine Le Pen avec 12,27%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 26,99% contre 73,01%).

12:32 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Juvisy-sur-Orge ? Le résultat obtenu par le RN sera le grand sujet localement pour cette législative. Le RN ne convainquait pas à Juvisy-sur-Orge en 2022, lors des législatives, avec 8,02% au premier tour, contre 40,86% pour Claire Lejeune (LFI-PS-PC-EELV), Juvisy-sur-Orge votant pour la 7ème circonscription de l'Essonne. Sur la commune de Juvisy-sur-Orge, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie au moment du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

11:02 - Les enjeux locaux de Juvisy-sur-Orge : tour d'horizon démographique Comment la population de Juvisy-sur-Orge peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? Dans la ville, 19,39% des résidents sont des enfants, et 5,81% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,12%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 19,53% et d'une population immigrée de 24,72% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (42,16%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Juvisy-sur-Orge, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Juvisy-sur-Orge À Juvisy-sur-Orge, le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur décisif de ce scrutin législatif 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 9 265 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 24,79% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 30,72% au second tour. Pour comparer, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,45% au premier tour. Au deuxième tour, 46,79% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Juvisy-sur-Orge ? La perte de pouvoir d'achat serait en mesure d'impacter la participation à Juvisy-sur-Orge.