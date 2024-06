Résultat des législatives à la Cerlangue : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - 40,85% pour la liste Rassemblement national à la Cerlangue il y a trois semaines Revenir quelques semaines en arrière peut sembler encore plus avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin, le verdict qui est tombé à l'issue des élections du 9 juin dernier étant marquant. Il y a quelques semaines en effet, à la Cerlangue, la liste du RN, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a battu les autres listes, récoltant 40,85% des votes face à Valérie Hayer à 14,56% et Raphaël Glucksmann à 10,12%. Ce qui correspond à 230 électeurs dans la cité.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à la Cerlangue lors de l'élection présidentielle C'est certainement le choix du président de la République qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. La Cerlangue avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 27,66%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 30,16% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 16,02% et 5,51% des voix. Et la candidate du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 49,45% contre 50,55%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce soir ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à la Cerlangue, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 27,61% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 37,07% pour Marie-Agnès Poussier-Winsback (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle (57,08%). Marie-Agnès Poussier-Winsback s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Démographie et politique à la Cerlangue, un lien étroit La démographie et le profil socio-économique de la Cerlangue contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 46 hab/km² et 44,94% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,67% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (9,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 526 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,11%) met en lumière des impératifs de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,61%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à la Cerlangue mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,15% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - La Cerlangue : étude du taux d'abstention aux précédentes législatives L'une des clés de ces législatives sera incontestablement l'étendue de la participation à la Cerlangue. La flambée des prix des matières premières qui pèse sur le budget des foyers français, cumulée avec les inquiétudes liées à la guerre au Moyen-Orient, seraient notamment susceptibles d'impacter la stratégie de vote des électeurs de la Cerlangue. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 81,82% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 79,49% au second tour, soit 787 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,08% au premier tour et seulement 48,64% au second tour. Quelle sera la participation à la Cerlangue pour les élections législatives 2024 ? Quel député se substituera à Marie-Agnès Poussier-Winsback dans la 9ème circonscription de la Seine-Maritime ?