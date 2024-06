En direct

19:51 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à la Chapelle-d'Armentières pour ces élections législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue le parti pris de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, est électoralement incertain. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 10,39% à la Chapelle-d'Armentières. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 6,93% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 4,68% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,95% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 22% sur place. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 19,92% des suffrages dans la localité.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à la Chapelle-d'Armentières Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais des tendances se distinguent… Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des voix au scrutin européen de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà glané 10 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance du RN à la Chapelle-d'Armentières il y a trois semaines Cet équilibre politique a vécu. Il y a quelques semaines en effet, à la Chapelle-d'Armentières, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, a battu les autres listes, cumulant 35,1% des votes face à Valérie Hayer à 17,9% et Raphaël Glucksmann à 10,39%. Ce sont alors 1155 votants qui se sont tournés vers elle dans la ville.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à la Chapelle-d'Armentières au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la référence pour estimer une préférence politique locale. Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à la Chapelle-d'Armentières avec 26,72% contre 33,07% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 16,27% et 6,56% des suffrages. Et la patronne du RN s'inclinait face à son rival au second tour, avec 42,73% contre 57,27%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette législative, localement. Aux législatives en 2022 à la Chapelle-d'Armentières, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 22,56% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 30,33% pour Laurent Pietraszewski (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 56,91%. Laurent Pietraszewski remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Analyse socio-économique de la Chapelle-d'Armentières : perspectives électorales À la Chapelle-d'Armentières, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Dans l'agglomération, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,55% sont des personnes âgées. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,97%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 2 978 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,87%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,04%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à la Chapelle-d'Armentières mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,31% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à la Chapelle-d'Armentières L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera à n'en pas douter le niveau de participation à la Chapelle-d'Armentières. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,45% au premier tour et seulement 54,42% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,12% au sein de la commune, contre une abstention de 25,06% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de la Chapelle-d'Armentières.